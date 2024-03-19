В США обеспокоились возможными связями Нигера с Россией и Ираном

Чиновники Соединенных Штатов выразили обеспокоенность из-за возможных связей Нигера с Россией и Ираном, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя официального представителя американского Министерства обороны Сабрины Сингх.

Ранее стало известно, что захватившие власть в Нигере мятежники разорвали военное соглашение с Вашингтоном, которое позволяло военным США находиться на территории африканской страны. О причинах такого решения ничего неизвестно.

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Представитель американского военного ведомства сказала, что Штаты осведомлены о решении властей Нигера разорвать двустороннее военное соглашение, и поддерживают с ними контакт по этому вопросу. При этом американские власти, по словам, Сингх, выразили обеспокоенность по поводу потенциальных отношений Нигера с Москвой и Тегераном.

В конце июля 2023 года военные Нигера объявили об отстранении от власти президента Мохамеда Базума и заявили о денонсации военных соглашений с Францией. Вывод французских военных полностью завершился в конце декабря прошлого года.