Маск раскритиковал Байдена

Американский лидер Джо Байден и его администрация не борются с преступностью мигрантов, заявил в соцсети Х миллиардер из США Илон Маск.

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Так он прокомментировал публикацию о том, что в Лос-Анджелесе правоохранительные органы сформировали специальный отряд по противодействию организованным бандам иностранцев, которые грабят дома. Злоумышленники пребывают из латиноамериканских стран, и за первые месяцы 2024 года было ограблено более 900 домов.

В Госдуме призвали Илона Маска баллотироваться в президенты США

Ранее Маск предрек крах США из-за нелегальных мигрантов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».