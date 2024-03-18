Назван возможный преемник Ким Чен Ына

Следующим лидером Северной Кореи может стать Ким Чжу Э, дочь главы КНДР Ким Чен Ына, рассказал представитель Министерства объединения Республики Корея Ку Бён Сам. Об этом пишет РБК.

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи в репортаже о торжественном открытии тепличного комбината назвало Кима и его дочь «великими руководящими исполинами».

«Учитывая уровень протокола и выражения, используемые официальными СМИ Северной Кореи, нельзя исключать возможность, что — преемница», — подчеркнул чиновник.

По данным портала, фотографии Чжу постоянно появляются на страницах корейских газет. Ее называют «самым любимым» и «драгоценным» ребенком, «уважаемой дочерью». В дальнейшем на страницах изданий также стал появляться титул «генерал утренняя звезда».

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Поводом для публикаций служит присутствие девочки на военных маневрах, при запуске баллистических ракет «Хвасон-17» и «Хвасон-18», на банкетах и торжественных церемониях открытия жилых комплексов.

Журналисты заметили, что титул «великий руководящий исполин» впервые появился в СМИ 16 марта 2024 года.

Преподаватель Университета Лидса и Эдинбургского университета Роберт Уинстенли-Честерс пояснил, что титулы играют колоссальную роль в северокорейской политике.

В связи с этим, подчеркнул кореевед, присвоение Ким Чжу Э такого значимого титула, как «великий руководящий исполин», безусловно, свидетельствует, что она потенциально может стать преемницей Ким Чен Ына.