Израиль направит в США делегацию для обсуждения операции в Рафахе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял предложение американского лидера Джо Байдена направить делегацию в Соединенные Штаты для обсуждения планов военных действий в Рафахе. Об этом проинформировал советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан, передает РИА Новости.

Он уточнил, что Байден попросил Нетаньяху направить в Вашингтон межведомственную группу для обсуждения ситуации в Рафахе, а также для планирования альтернативного подхода без крупной наземной операции.

Ранее издание Washington Post со ссылкой на анонимные источники сообщило, что США непублично признали, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносила удары по зданиям, которые не были официально признаны военными целями.

Ранее ЦАХАЛ начала очередную общевойсковую операцию по зачистке территории близ больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа. 15 марта Биньямин Нетаньяху одобрил план военной операции в городе Рафах.