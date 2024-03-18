Рекордная доля американцев назвала главным врагом страны сами США

Исследователи Gallup представили результаты очередного опроса общественного мнения, проведенного в США. Им удалось выяснить, что у жителей страны существенно изменилось отношение к России и Китаю, пишут «Известия».

Аналитики уточнили, что в настоящее время только 26% опрошенных назвали Россию главным врагом страны. Они добавили, что в 2023 году такого мнения придерживались 32% респондентов.

Согласно исследованию, 41% участников опроса считает основным противником КНР, в 2023 году доля людей с такой позицией составляла 50%.

Эксперты заметили, что выросла доля тех, кто «злейшим врагом» Соединенных Штатов считает сами США: за год она поднялась с 1% до 5%, что стало самым высоким результатом с 2005 года.

Вместе с тем, подчеркнули социологи, большинство респондентов негативно относится и к России, и к Китаю. В частности, придерживаются неблагоприятного мнения о РФ 86% американцев, о КНР — 77%.