Во время Второй мировой войны погибли 28 млн граждан СССР, рассказал в беседе с News.ru экс-депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт. Это, добавил он, можно назвать геноцидом народов СССР.

Ранее Москва потребовала от Германии признать актами геноцида блокаду Ленинграда и другие преступления Третьего рейха.

Политик отметил, что Берлин признал факт геноцида еврейского народа, на протяжении многих лет выплачивает компенсации. Общая сумма, уточнил он, по состоянию на 2024 год составила порядка €9 млрд.

В том случае, заметил Гердт, если власти ФРГ признают блокаду Ленинграда геноцидом, будет создан юридический прецедент, что позволит другим странам Европы предъявить претензии Германии.

Экс-депутат напомнил, что Варшава уже неоднократно требовала от Берлина выплатить репарации за погибших граждан и уничтоженные объекты инфраструктуры.

На фоне этого, подчеркнул Гердт, можно практически исключить вероятность того,что «Берлин откроет этот «ящик Пандоры».