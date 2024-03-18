Байден довел до Нетаньяху обеспокоенность военными планами Израиля
Президент США Джо Байден в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху довел до него обеспокоенность вашингтонской администрации планами властей еврейского государства провести крупную военную операцию в городе Рафах на юге сектора Газа.
Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Президент и премьер-министр сегодня говорили о Рафахе, и президент объяснил, почему он так серьезно обеспокоен перспективой проведения Израилем крупной военной операции в Рафахе наподобие тех, что были осуществлены в городах Газа и Хан-Юнис", - сказал он.