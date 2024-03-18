Байден довел до Нетаньяху обеспокоенность военными планами Израиля

Президент США Джо Байден в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху довел до него обеспокоенность вашингтонской администрации планами властей еврейского государства провести крупную военную операцию в городе Рафах на юге сектора Газа.

Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.