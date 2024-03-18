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Байден довел до Нетаньяху обеспокоенность военными планами Израиля

Президент США Джо Байден в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху довел до него обеспокоенность вашингтонской администрации планами властей еврейского государства провести крупную военную операцию в городе Рафах на юге сектора Газа.

Байден довел до Нетаньяху обеспокоенность военными планами Израиля
© globallookpress.com

Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Президент и премьер-министр сегодня говорили о Рафахе, и президент объяснил, почему он так серьезно обеспокоен перспективой проведения Израилем крупной военной операции в Рафахе наподобие тех, что были осуществлены в городах Газа и Хан-Юнис", - сказал он.
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