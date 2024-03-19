В Турции прокомментировали вероятность окончания конфликта на Украине в 2024 году

МИД Турции: в 2024 году нет фундамента для окончания конфликта на Украине
Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил в интервью телеканалу CNN Turk, что не видит фундамента для урегулирования конфликта на Украине в этом году.
«В 2024 году нет фундамента для того, чтобы ожидать развития этого вопроса. Мы не видим этого в ближайшем будущем», — сказал министр.
Глава Минобороны ФРГ выступил против заморозки конфликта на Украине
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара готова принять мирный саммит с участием России и Украины.
При этом Владимир Зеленский выступил против идеи Эрдогана провести саммит с участием России.