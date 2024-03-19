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МИД Турции: в 2024 году нет фундамента для окончания конфликта на Украине

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил в интервью телеканалу CNN Turk, что не видит фундамента для урегулирования конфликта на Украине в этом году.

В Турции прокомментировали вероятность окончания конфликта на Украине в 2024 году
© РИА Новости
«В 2024 году нет фундамента для того, чтобы ожидать развития этого вопроса. Мы не видим этого в ближайшем будущем», — сказал министр.

Глава Минобороны ФРГ выступил против заморозки конфликта на Украине

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара готова принять мирный саммит с участием России и Украины.

При этом Владимир Зеленский выступил против идеи Эрдогана провести саммит с участием России.

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