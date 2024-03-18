В ООН раскрыли, как будут относиться к РФ после выборов президента

Организация Объединенных Наций (ООН) будет продолжать сотрудничать с правительством России после его формирования. Об этом заявил заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак.

«У нас нет комментария в связи с выборами в целом. Конечно, мы продолжаем взаимодействовать с правительством [России] и будем дальше делать это», — сказал Хак комментируя итоги президентских выборов в РФ.

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Его слова передает ТАСС. Также он добавил, что ООН будет использовать «стандартные процедуры» после формирования кабинета министров.

Выборы президента России прошли с 15 по 17 марта. За Владимира Путина на выборах проголосовали более 87% избирателей. Харитонов получил 4,31%, Даванков — 3,85%, а Слуцкий — 3,2%.