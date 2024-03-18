Байден назвал США единственной в мире разделенной страной

Американский президент Джо Байден оговорился и назвал Соединенные Штаты "единственной в мире разделенной страной".

Глава государства выступал в Белом доме с речью, посвященной мерам по повышению качества здравоохранения для женщин.

"Мы единственная в мире разделенная и предугадывающая страна! С определенным статусом. Все остальные страны сформированы на основе географической или этнической принадлежности. Мы - единственная страна, сформированная на основе идеи. Подумайте над этим", - сказал американский лидер.

Во время своего выступления он также назвал вице-президента США Камалу Харрис "этой женщиной слева от меня".

Байден, которому 81 год, нередко допускает в своих публичных выступлениях различные оговорки и ляпы. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение умственные и физические способности главы государства.

В конце февраля Байден прошел регулярный медосмотр. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер по просьбе журналистов уточнила на брифинге, что осмотр не включал в себя проверку умственных способностей американского лидера.