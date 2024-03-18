Зданию Вестминстерского дворца в Лондоне грозит обрушение

Одной из главных достопримечательностей Лондона — Вестминстерскому дворцу — грозит обрушение. О риске предупредил директор Музея Виктории и Альберта Тристрам Хант, слова которого передает Financial Times.

© Вечерняя Москва

Здание британского парламента пребывает сейчас в крайне плачевном состоянии. Дело в том, что каменная кладка на фасаде повреждена, в помещениях стоит запах сырости. В подвальных помещениях не единожды были замечены целые полчища крыс. В любой момент из-за электропроводки уникальное строение рискует вспыхнуть. Угроза нависла над всем — от исторических фресок и гобеленов до зала заседаний палаты лордов.

Кроме того, канцерогенный асбест, использованный в отделке интерьеров, изо дня в день продолжает отравлять людей. В целом Вестминстерский дворец оставляет впечатление «разложения», говорится в статье.

В столице за последние 13 лет специалисты провели реставрацию более двух тысяч памятников архитектуры. В числе наиболее знаковых объектов — Северный речной вокзал, Московский дворец пионеров на Воробьевых горах, а также Миусское трамвайное депо на Лесной улице.