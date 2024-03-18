В Северной Корее запретили заводить собак

Социалистический союз женщин Северной Кореи инициировал запрет на содержание дома собак в качестве питомцев, поскольку это противоречит идеям социализма. Соответствующий указ уже подписан, передает Daily NK.

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Уточняется, что содержание собак дома «несовместимо» с политикой государства. Животным, утверждает издание со ссылкой на документ, следует жить вне дома, а когда они умирают, употреблять их мясо в пищу.

Принимая во внимание растущее число семей, содержащих дома собак, Социалистический союз женщин Северной Кореи доводит до сведения участников, что нахождение животного в доме в качестве члена семьи, который есть и спит вместе с остальными, несовместимо с социалистическим образом жизни и должно быть строго запрещено, — цитирует издание указ.

Согласно инициативе, практика наряжать собак также ассоциируется с капиталистическим образом жизни и должна быть устранена. Кроме того, авторы указа критикуют обычай хоронить животных. По их мнению, собаки — это источник мяса и большого количества меха. Рост числа собаководов является «зловонием буржуазии», резюмируют составители документа. Как уточняет источник издания, владельцам собак можно спокойно решать данный вопрос, однако все же рекомендуется прислушаться к требованиям.

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