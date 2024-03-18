Жительницы Мадагаскара потребовали от Франции вернуть череп их предка

Правнучки короля Тоэры из этноса сакалава на Мадагаскаре, которого в 1897 году обезглавили колониальные войска, выступили с публичным требованием к послу Франции ускорить возвращение черепа их предка. Об этом сообщает ТАСС.

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По данным агентства, несколько сотен человеческих останков с Мадагаскара, в том числе и череп короля Тоэры, хранятся в Музее человека в Париже. Он был обезглавлен в 1897 году в Амбики, бывшей королевской столице региона Менабе, в ходе подавления восстания французскими колониальными войсками.

Прошение о возвращении черепа короля Тоэры его правнучки направили послу Франции Арно Гийуа. При этом, по их словам, Франция должна вернуть в общей сложности три черепа, которые принадлежат сакалавесам, проживающим в западном и северо-западном регионах Мадагаскара. Первую просьбу о реституции сделал нынешний король сакалавы Маглуаром в отношении принцессы Юлии Джорджины Камами в 2003 году.