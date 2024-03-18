В Ватикане назвали фейковым поздравление Путина папой римским

Сообщения о том, что папа римский Франциск поздравил Владимира Путина с переизбранием на выборах президента России, являются ложными, сообщили в службе печати Святого Престола. Деловая газета "Взгляд"

Ранее общающийся с понтификом глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов заявил, что папа римский Франциск поздравил Владимира Путина с избранием на должность президента России. Lenta.ru

Как сообщил ЦИК, действующий глава России Владимир Путин официально победил на президентских выборах после обработки 100% протоколов. Как свидетельствуют данные Центризбиркома (ЦИК) России, он набрал 87,28% голосов избирателей. Газета.Ru