$91.98+0.11100.24+0.27
Войти в почту

В Ватикане назвали фейковым поздравление Путина папой римским

Сообщения о том, что папа римский Франциск поздравил Владимира Путина с переизбранием на выборах президента России, являются ложными, сообщили в службе печати Святого Престола. Деловая газета "Взгляд"

Ранее общающийся с понтификом глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов заявил, что папа римский Франциск поздравил Владимира Путина с избранием на должность президента России. Lenta.ru

Как сообщил ЦИК, действующий глава России Владимир Путин официально победил на президентских выборах после обработки 100% протоколов. Как свидетельствуют данные Центризбиркома (ЦИК) России, он набрал 87,28% голосов избирателей. Газета.Ru

В Ватикане назвали фейковым поздравление Путина папой римским
© globallookpress.com
В мире
Леонид Севастьянов
ФРАНЦИСК
Владимир Путин
ЦИК России
Обзор медиа
Папский Престол (Государство — Город Ватикан)