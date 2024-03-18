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Генсек ООН умолчал о вине США при упоминании бомбардировок Хиросимы и Нагасаки

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал ядерной бойней бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, однако умолчал о вине США, в 1945 году сбросивших на города атомные бомбы. Заявление было сделано на заседании СБ ООН по ядерному сдерживанию, сообщает РИА Новости.

Генсек ООН умолчал о вине США при упоминании бомбардировок Хиросимы и Нагасаки
© globallookpress.com
«Япония лучше, чем любая другая страна на Земле, знает жестокую цену ядерной бойни. Но спустя почти восемь десятилетий после сожжения Хиросимы и Нагасаки ядерное оружие по-прежнему представляет собой явную и реальную угрозу глобальному миру и безопасности», — заявил Гутерриш.

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9 августа 2023 года генсек выступил на церемонии по случаю 78-й годовщины ядерной бомбардировки Нагасаки, однако также избежал упоминания страны, виновной в произошедшем.

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