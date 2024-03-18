Офис генсека ООН не стал комментировать президентские выборы в России

Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак не стал комментировать итоги выборов президента Российской Федерации.

"У меня нет комментария", - сказал он в ответ на запрос ТАСС.

Выборы президента России прошли с 15 по 17 марта. Впервые они проводились в течение трех дней и с использованием дистанционного электронного голосования, которое было доступно примерно в трети регионов страны. По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, действующий президент Владимир Путин набирает 87,28% голосов. На выборах была зафиксирована рекордная в новейшей истории России явка - 77,44%.