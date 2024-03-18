Генсек НАТО призвал РФ пересмотреть независимость Южной Осетии и Абхазии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на брифинге в Тбилиси, что Альянс призывает Россию пересмотреть решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. News.ru

"НАТО продолжает призывать Россию пересмотреть свое признание независимости Южной Осетии и Абхазии", - заявил он. По словам генсека, "проведение Россией выборов" на этих территориях, а также в новых регионах РФ, которые НАТО продолжает считать частью Украины, "совершенно незаконно". ТАСС

Ранее ЦИК сообщил, что президент России Владимир Путин набрал 87,28 процента голосов на выборах главы государства по итогам обработки 100 процентов протоколов. Lenta.ru