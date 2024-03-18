Сийярто: США согласны с необходимостью не допустить столкновения НАТО и России

Соединенные Штаты, как и другие страны НАТО, считают, что необходимо не допустить прямого военного столкновения альянса и России. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, рассказывая о совещании глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе, в котором по видеосвязи принял участие госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Госсекретарь ясно дал понять, что по-прежнему в общих интересах, чтобы между НАТО и Россией не было прямого противостояния, и я думаю, что это хорошая новость", - заявил Сийярто, рассказывая по просьбе журналистов о реакции Блинкена не его собственные замечания относительно опасности конфликта между НАТО и Россией.

Глава венгерского МИД отметил, что говорил на встрече с коллегами о недопустимости такого развития событий и при этом в очередной раз указал на опасность отправки западных войск на Украину.

"В этом случае весь Европейский континент оказался бы в огне", - заявил министр, напомнив, что ранее НАТО приняла решение, что не будет участвовать в украинском конфликте.

Поэтому, считает Сийярто, разговоры об отправке войск являются "серьезным злоупотреблением пятой статьей Североатлантического договора", которая предусматривает коллективное обеспечение безопасности всех членов его организации.