Знаменитый уличный художник Бэнкси нарисовал новый мурал в Лондоне. Об этом сообщает The Guardian.

© Соцсети

Работа расположена в парке Финсбери — на стене одного из жилых домов Бэнкси изобразил рисунок женщины со шлангом, окруженную зелеными разводами. При этом перед арт-объектом стоит большое дерево, обрезанное для улучшения дальнейшего роста. Если встать перед деревом, то зеленые разводы выглядят как его крона.

«У работы интересное и простое послание, удобное расположение. Она впечатляет сразу. С Бэнкси контекст — это все», — прокомментировал изображение эксперт по искусству Джеймс Пик.

Ранее в Испании пресекли продажу поддельных картин Бэнкси.