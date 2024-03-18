В Армении пообещали решить проблему вещания российских телеканалов

Министр высокотехнологической промышленности Армении Мхитар Айрапетян пообещал решить проблему вещания российских телеканалов в стране. Об этом он высказался в интервью телеканалу News.am.

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По его словам, в обозримом будущем в Москве состоятся встречи, на которых Ереван предложит свое видение по решению проблемы, связанной с вещанием российских телеканалов.

Чиновник также подчеркнул, что решения, которые предложит Армения, вытекают из армяно-российского соглашения и государственных интересов республики. Кроме того, министр напомнил, что аналогичные переговоры уже проводились в декабре прошлого года, однако тогда они не привели к желаемому результату, говорится в материале.

В конце 2023 года армянская комиссия по телевидению и радио приостановила на 30 дней лицензию вещателя радио Sputnik Армения. Еще одним решением комиссия оштрафовала ретранслятора на 500 тысяч драмов, или около 1,2 тысячи долларов. Уточняется, что решение принято в рамках административного производства комиссией, руководствовавшейся частью первой статьи девятой закона «Об аудиовизуальных медиа».