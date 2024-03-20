США заблокировали заявление G7 с осуждением выборов президента РФ

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заблокировал текст заявления Группы семи (G7) с осуждением прошедших в РФ президентских выборов, подготовленный председательствующей в ней Италией. Об этом пишет газета La Repubblica со ссылкой на свои источники, поясняя, что такое решение продиктовано желанием не давать повода Москве вмешиваться в грядущие в ноябре американские выборы.

Как указывает издание, шерпы Италии подготовили заявление, в котором российские выборы назывались фарсом. При этом советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан дал положительное заключение, но Госдеп счел формулировки заявления неуместными. Газета приводит заявления обоих - Салливана и Блинкена, в которых они критически высказываются о прошедших президентских выборах в России.

Американская сторона назвала их "несвободными и несправедливыми", и этот тезис разделили большинство представителей коллективного Запада. При этом в самой Италии оценки несколько разошлись, что привело к очередной волне полемики по поводу устойчивости правящего альянса. Вице-премьер и министр транспорта и инфраструктуры Маттео Сальвини, лидер партии "Лига", сказал, что "принял к сведению результат российских выборов" и что "народ, который голосует, всегда прав". При этом второй вице-премьер и глава МИД Антонио Таяни, возглавляющий другую правящую партию "Вперед, Италия", утверждал, что российские выборы были отмечены "оказанием давления и насилием". Премьер-министр Италии Джорджа Мелони ограничилась указанием на якобы незаконность выборов на "оккупированных украинских территориях".

Выборы президента России прошли с 15 по 17 марта. Впервые они проводились в течение трех дней и с использованием дистанционного электронного голосования, которое было доступно примерно в трети регионов страны. По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, действующий глава государства Владимир Путин победил с 87,28% голосов. На выборах зафиксирована рекордная в новейшей истории России явка - 77,44%.

Российская сторона неоднократно заявляла, что Москва никогда не вмешивалась в американские выборы и не будет делать ничего подобного на предстоящем голосовании.