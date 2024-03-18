Музей в Британии поставил Тэтчер в один ряд с Гитлером и бен Ладеном

Музей декоративно-прикладного искусства Виктории и Альберта в Лондоне на выставке британского юмора назвал бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер «современной злодейкой» и сравнил ее с Адольфом Гитлером и Усамой бен Ладеном. Об этом сообщает телеканал GB News.

Выставка с сатирическими куклами отображает историю цивилизации в юмористическом ключе. Под куклой Тэтчер авторы разместили подпись: «С годами образ антагониста переместился от дьявола к непопулярным общественным деятелям, включая Адольфа Гитлера, Маргарет Тэтчер и Усаму бен Ладена, представляющих собой современных злодеев».

В результате музей раскритиковали. Некоторые недовольные общественные деятели призвали лишить его государственного финансирования. В частности, к этому призвал бывший лидер консервативной партии сэр Иэн Дункан Смит — он назвал сравнение Гитлера и Тэтчер идиотизмом.

Напомним, что Тэтчер была премьер-министром Великобритании с 1979 по 1990 год. За время пребывания на посту она завоевала репутацию «железной леди»: провела ряд жестких экономических реформ, а после оккупации Аргентиной в 1982 году спорной территории послала туда военные корабли и восстановила контроль за несколько недель.