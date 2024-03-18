МИД Приднестровья обратился к участникам формата «5+2» после атаки на вертолет

Министерство иностранных дел Приднестровской Молдавской республики (ПМР) направило обращения участникам переговоров формата «5+2» с просьбой помочь пресечь теракты против Тирасполя. Накануне неизвестные нанесли удар дроном-камикадзе по вертолету Ми-8. Газета.Ru

"Осуждаем данный террористический акт и любые подобные действия, угрожающие жизням людей, миру и безопасности на берегах Днестра, что является вызовом для всех государств, действительно заинтересованных в общерегиональной стабильности", - говорится в заявлении. Российская газета

"МИД Приднестровской Молдавской Республики направил обращения в адрес международных участников формата "пять плюс два" с призывом занять проактивную позицию с целями пресечения террористических действий против мирного Приднестровья, недопущения эскалации напряженности и содействия в создании условий для цивилизованного урегулирования молдо-приднестровского конфликта", - отметили в дипведомстве. ТАСС