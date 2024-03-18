Слухи о смерти Карла III прокомментировали в Букингемском дворце

Карл III жив и продолжает участвовать в официальных и частных делах Великобритании. Об этом в понедельник, 18 марта, рассказали в пресс-службе Букингемского дворца.

Незадолго до этого в ряде СМИ распространилась информация о смерти британского монарха. Причиной для этого послужило сообщение, авторство которого якобы принадлежало Букингемскому дворцу.

— Мы рады подтвердить, что король продолжает исполнять рабочие обязанности и заниматься частными делами, — приводит заявление пресс-службы дворца ТАСС.

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В феврале, во время очередного медицинского обследования, у Карла III был обнаружен рак. В пресс-службе Букингемского дворца сообщили, что у 75-летнего монарха это уже второе заболевание. Король уже приступил к лечению, и на этот период врачи посоветовали ему отложить выполнение своих обязанностей. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом, кто может занять британский престол в случае смерти короля.

Британское руководство уже разработало план действий на случай смерти короля. Согласно плану действий, первыми о смерти короля узнают премьер-министр страны и другие официальные лица, после будет сделано объявление в прямом эфире. После оглашения подобной новости королем будет провозглашен принц Уильям, который выступит с обращением перед страной.