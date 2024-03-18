Наблюдатель из Грузии заявил о давлении на миссии со стороны Запада

Директор грузино-российского общественного центра имени Е. М. Примакова Дмитрий Лорткипанидзе заявил о давлении со стороны Запада на миссии наблюдателей на выборах президента РФ. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе выступления на пресс-конференции Лорткипанидзе заявил о попытках повлиять на работу международных наблюдателей. «Западные институции» оказывали на них «натиск и давление».

Ранее наблюдатель от Грузии, бывший член парламента республики Темур Майсурадзе заявил, что Центризбиркому Грузии следует перенять механизм организации системы электронного голосования. Он отметил, что применяемый на грузинских выборах метод кардинально отличается, в российской системе в принципе трудно найти «лазейку».

Отдельно Майсурадзе отметил, что голосовать приходили люди разных возрастов и обратил внимание на понимание, «почему они приходят и насколько это важно».

Выборы президента России прошли с 15 по 17 марта. Действующий президент РФ Владимир Путин набрал на президентских выборах 87,28% голосов по итогам обработки 100% протоколов.