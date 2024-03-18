Столтенберг оценил вероятность вступления Грузии в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе рабочего визита в Тбилиси заявил, что углубление сотрудничества с Грузией предполагает вступление страны в Североатлантический альянс. Его слова передает «Интерфакс».

«Это сотрудничество продолжается и предполагает реализацию решения Бухарестского саммита, что Грузия станет членом НАТО», — сказал Столтенберг.

По его словам, он обсудил с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе конкретные программы, направленные на сближение, в частности, в сферах управления кризисами, обеспечения кибербезопасности и развития военной инженерии.

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Как отметил глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили, который встречал Столтенберга в аэропорту, страна продолжит тесную координацию и сотрудничество с альянсом, в том числе по проведению реформ в Грузии.

Ранее Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия будет придерживаться прагматичной политики в отношении России. «Что касается задач, они остаются теми же. Вы знаете, какой режим отношений [с Россией]. В рамках этого режима мы, конечно, хотим продолжить нашу прагматичную политику, целью которой является сохранение мира в нашей стране», — отметил он.