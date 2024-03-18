Ким Чен Ын заявил, что РФ под руководством Путина построит многополярный мир

Лидер КНДР Ким Чен Ын уверен, что Россия под руководством президента Владимира Путина сможет защитить свой суверенитет и безопасность, а также одержать победу в деле построения многополярного мира.

"Твердо верю, что под вашим энергичным и правильным руководством российский народ надежно защитит суверенитет и безопасность страны, ускорит социально-экономическое развитие, одержит победу, совершив подвиг в построении независимого, многополярного мира", - приводит Центральное телеграфное агентство Кореи текст поздравительного послания, которое Ким Чен Ын направил российскому лидеру.