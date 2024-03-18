Французский политик обвинил Зеленского в наглости из-за критики выборов в РФ

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал наглостью критику со стороны президента Украины выборов в РФ, напомнив, что сам Владимир Зеленский вообще отменил выборы в своей стране.

"Верх наглости: Зеленский сегодня утром позволил себе критиковать президентские выборы в России <...>, хотя сам отменил президентские выборы на Украине, которые должны были состояться в марте 2024 года! И это после того, как в октябре прошлого года он отменил выборы в законодательные органы своей страны!" - написал он в X (ранее Twitter).

Политик отметил, что подобные решения подвергаются критике со стороны жителей Украины, которые считают, что Зеленский "не идет на выборы, так как боится, что народ его сметет". Как обратил внимание лидер партии, политические противники обвиняют президента в злоупотреблении режимом военного положения.

Выборы президента России прошли с 15 по 17 марта. Впервые они проводились в течение трех дней и с использованием дистанционного электронного голосования, которое было доступно примерно в трети регионов страны. На пост главы государства претендовали четыре кандидата: Владислав Даванков (партия "Новые люди"), нынешний президент Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

По данным ЦИК, после обработки 99,43% протоколов лидирует Путин с 87,32% голосов. Общая явка стала самой высокой за всю историю президентских выборов в России, побив показатель 1991 года, когда отдать свой голос пришли 74,66% избирателей.