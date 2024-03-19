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Предполагаемая любовница принца Уильяма отреагировала на слухи о романе

Маркиза Чамли Роуз Хэнбери опровергла слухи о тайном романе с принцем Уильямом, заявил ее адвокат, которого цитирует Business Insider. Об отношениях между принцем Уэльским и Хэнбери заговорили на фоне того, что его супруга Кейт Миддлтон долгое время не появлялась на официальных мероприятиях, якобы одной из причин этого стала измена Уильяма.

Предполагаемая любовница принца Уильяма отреагировала на слухи о романе
© globallookpress.com
Слухи — полная ложь, — сказал юрист.

Ранее сообщалось, что принцесса Уэльская могла не появляться на публике после операции, узнав об измене принца Уильяма. По информации британских СМИ, отношения у наследника Карла III могли завязаться с бывшей моделью Роуз Хэнбери, более известной как Маркиза Чамли. Пресса также полагает, что принцесса Уэльская могла узнать о появлении на свет внебрачного ребенка и покинуть неверного супруга. Предполагалось, что в связи с этим супруги могут выступить с официальным заявлением в следующем месяце во время публичных мероприятий.

19 марта появилось видео, на котором запечатлены Кейт Миддлтон с супругом, выходящие из фермерского магазина примерно в миле от их дома в Виндзоре. Отмечается, что Миддлтон выглядит «здоровой, расслабленной и счастливой». На кадрах видно, что принцесса Уэльская одета в черный спортивный костюм.

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Чарльз Виндзор
Кейт Миддлтон