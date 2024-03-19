Появилось первое видео с «исчезнувшей» после операции Кейт Миддлтон

Британское издание The Sun разместило первое с конца декабря видео, где запечатлена жена принца Уэльского Уильяма принцесса Кэтрин Миддлтон.

На кадрах она вместе с супругом, улыбаясь, выходит из фермерского магазина, который находится недалеко от Виндзорского замка.

Принцесса не появлялась на публике уже почти три месяца. В январе она перенесла операцию на брюшной полости, после которой ей требовался длительный период восстановления.

В последние недели отсутствие новостей о Миддлтон вызвало в стране много слухов. Они усилились после того, как принц Уэльский в конце февраля «по личным причинам» в последний момент отменил участие в панихиде в память о короле Греции Константине II, который был ему крестным отцом. Особенно заметным долгое молчание Кенсингтонского дворца стало на фоне заявления канцелярии Карла III о том, что король болен раком, вид которого так и не назвали.

Когда о диагнозе Карла III официально сообщили, был распространен ряд заявлений о его состоянии, размещались его фото и видео. Миддлтон же после ее выписки из больницы фотографам удалось заснять только один раз через стекло машины.

Уже несколько недель мир обеспокоен пропажей принцессы Уэльской Кэтрин Миддлтон. За ситуацией следит также брат принцессы Дианы Эрл Чарльз Спенсер.

При этом супруг герцогини принц Уильям во время недавнего визита в Уэльс отказался обсуждать здоровье пропавшей супруги. О состоянии Кейт Уильяма спросили в городе Рексем, но он ничего не сообщил. В том, куда пропала принцесса Уэльская и что с ней могло случиться, разбиралась «Вечерняя Москва».