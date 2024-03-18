Der Standard: неудобная правда — Западу придется жить с Россией

Автор австрийского издания Der Standard Йо Ангерар заявил, что западным странам стоит приготовиться к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным. Автор подчеркнул, что на Западе должны смириться с Россией-сверхдержавой.

Ангерар отметил, что в победе Путина не было никаких сомнений.

«В первую очередь результат выборов означает, хотите вы этого или нет: необходимо переосмысление [отношений с Россией - прим.ред.]. <…> Это неудобная правда для нас, на Западе: нам придется жить с Владимиром Путиным и новой великой державой, которую он представляет, - Россией», - подчеркнул автор.

Ангерар допустил, что в ближайшее время западным странам придется вести переговоры с Россией, так как «поддержка Украины рушится». Уже несколько месяцев в США блокируется финансирование Украины, хотя американская оружейная промышленность США много зарабатывала на этой поддержке.

Европейцы, по мнению автора, не смогут взять на себя оставшееся бремя, если только они не хотят разрушить свои экономики и свои общества.

Ангерар считает, что власти западных стран должны смириться с новыми территориями в составе России и осознать, что «проект Путина носит долгосрочный характер».

Выборы президента РФ проходили 15-17 марта 2024 года. К 13:30 18 марта по итогам обработки 99,79 процента протоколов Путин побеждал с результатом в 87,30 процента голосов. Второе место занимал кандидат от КПРФ Николай Харитонов (4,30 процента), третье - Владислав Даванков из партии «Новые люди» (3,84 процента), четвертое - лидер ЛДПР Леонид Слуцкий (3,21 процента).