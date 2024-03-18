В МИД Франции оценили итоги президентских выборов в России

Франция приняла к сведению итоги прошедших президентских выборов в России, по итогам которых Владимир Путин переизбрался на пост главы государства. Об этом сообщается в пресс-релизе МИД Франции. Газета.Ru

«Франция приняла к сведению ожидаемые результаты президентских выборов, согласно которым Владимир Путин был переизбран на пост президента Российской Федерации на пятый срок», — заявили в ведомстве. Lenta.ru

В сообщении МИД утверждается, что избирательный процесс сопровождался "репрессиями" в отношении оппозиции и представителей гражданского общества, упомянув о якобы запрете на работу независимых СМИ в России. В ведомстве считают, что предвыборная кампания в РФ не соответствовала международным стандартам равного доступа кандидатов к СМИ, из-за чего "не были соблюдены условия для проведения свободных, плюралистических и демократических выборов". ТАСС