У парламента Швеции подняли флаг НАТО

Церемония поднятия флага НАТО по случаю вступления Швеции в альянс прошла у парламента страны в понедельник. Речи спикера Андреаса Норлена и премьер-министра Ульфа Кристерссона были сказаны на фоне выкриков протестующих "Нет НАТО".

На церемонии присутствовали король Карл XVI Густав, правительство, депутаты и послы. По словам монарха, в настоящее время "пишется новый отрезок шведской истории".

Но на некотором удалении от места проведения церемонии - на террасе у королевского дворца - собрались около десятка человек, которые пришли с флагами Палестины и которые вывесили видный участникам церемонии красный баннер "Нет НАТО". Небольшая группа протестующих начала скандировать после выступления короля, в том числе при словах премьера о том, что он "рад широкому консенсусу относительно членства в НАТО" и что "поддержка народа сильна".

11 марта шведский флаг был поднят в штаб-квартире НАТО в связи со вступлением этой страны в состав альянса. Официальная церемония прошла в штаб-квартире в Брюсселе с участием генсека альянса, шведской кронпринцессы Виктории и членов правительства Швеции. Флаги НАТО в тот же день также были подняты в девяти местах страны, в том числе на базе ВМФ на острове Мускё к югу от Стокгольма, в самом большом шведском гарнизоне Буден на севере страны, в Ревинге на юге, в Шёвде на западе, в Тофте на острове Готланд, в Уппсале в 70 км от столицы и в штаб-квартире ВС в Стокгольме. 7 марта протокол о присоединении Швеции к НАТО официально вступил в силу, страна стала 32-м членом блока.