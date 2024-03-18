Си: Россия добьется больших успехов во главе с Путиным

Глава Китая Си Цзиньпин 18 марта поздравил президента России Владимира Путина с победой на выборах. Об этом сообщает ТАСС.

Си подчеркнул, что под руководством Путина РФ добьется еще больших успехов в развитии.

«Ваше переизбрание в полной мере свидетельствует, что вас поддерживает российский народ», - процитировало агентство поздравительную телеграмму от Си.

С 15 по 17 марта 2024 года в России проходили выборы президента. К полудню 18 марта по итогам обработки 99,76 процента протоколов Путин побеждал с результатом в 87,29 процента голосов. Второе место занимал кандидат от КПРФ Николай Харитонов (4,30 процента), третье - Владислав Даванков из партии «Новые люди» (3,84 процента), четвертое - лидер ЛДПР Леонид Слуцкий (3,21 процента).

С победой на выборах Путина уже поздравили президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Азербайджана Ильхам Алиев, глава Белоруссии Александр Лукашенко и другие лидеры.