Обзор иноСМИ: крупнейшая база НАТО в Европе, «западные СМИ исказили слова Путина»

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Россия развернет гиперзвуковую систему обороны против беспилотников

Россия объявила о завершении производства автономной системы целеуказания «Енисей» и радиолокационной системы «Валдай». Как пишет саудовское издание Asharq News, эти системы можно будет использовать против украинских беспилотников и ракет большой дальности.

Глава научно-производственного объединения «Алмаз» Геннадий Бендерский рассказал, что система «Енисей» обеспечивает работу зенитно-ракетного комплекса С-400, а радиолокационные комплексы «Валдай» помогают обнаруживать беспилотники и противодействовать им. Как отмечает Asharq News, информация об этих двух системах остается засекреченной, но сообщения в российских СМИ указывают, что система «Енисей» была разработана для системы ПВО С-500 и способна повысить возможности С-400. Сообщается, что «Енисей» может отслеживать ракеты ПВО и точно определять, поражена ли цель. Российские отчеты указывают, что система способна идентифицировать гиперзвуковые снаряды. А радар «Валдая» способен различать очень маленькие дроны и другие цели с очень низким радиолокационным сечением.

«Западные СМИ исказили слова Путина о переговорах с Украиной»

Президент России Владимир Путин дал интервью, в котором снова ясно дал понять, что Москва готова к переговорам, пишет Responsible Statecraft. Как отмечает издание, Путин заявил, что начинать переговоры только из-за нехватки снарядов у ВСУ было бы «как-то нелепо», но в то же время Россия «готова к серьезному разговору и хочет разрешать все конфликты, и тем более этот конфликт, мирными средствами».

Путин подчеркнул, что результатом переговоров не должна стать пауза, которую ВСУ используют для перевооружения, это должен быть «серьезный разговор» с гарантиями безопасности для России. Responsible Statecraft отмечает, что западные издания, в частности, The Wall Street Journal, Financial Times и Washington Examiner, пытались придать словам Путина противоположный смысл, написав лишь, что президент России раскритиковал идею переговоров с оставшейся без боеприпасов Украиной. Усеченная версия цитаты Путина начала широко распространяться в соцсетях, поддерживаться репортерами ведущих газет и другими авторитетными источниками как убедительное доказательство того, что переговоры невозможны.

В Румынии начали строить крупнейший в ЕС военный городок НАТО

На прошлой неделе на территории авиабазы «Михаил Когэлничану» в Румынии началось строительство военного городка НАТО. Как пишет Replica ONLINE, военный городок рассчитан на более чем десять тысяч солдат НАТО и членов их семей, он станет крупнейшим в ЕС.

Нынешние работы являются лишь первым этапом 20-летнего проекта, отмечает издание. В районе базы «Михаил Когэлничану» будут построены детские сады, школы, больница, а также магазины и парки развлечений. Сейчас ведутся работы в южной части будущего военного городка, там строятся подъездные пути и электросеть. Правительство Румынии инвестирует в этот проект 2,5 миллиарда евро. Для расширения базы было экспроприировано более 2300 гектаров пахотных земель, отмечает Replica ONLINE.

«Из Москвы в Мумбаи: разворот России на юг ради торговли»

На протяжении веков торговля с Европой была основной опорой экономики России, но теперь Москва ищет новые маршруты, которые позволили бы ей обходить западные санкции, пишет The New York Times. Планируемая железная дорога через Иран может стать ключом к реализации этих амбиций, подчеркивает газета.

Москва уже значительно расширила связи со странами, готовыми вести с ней бизнес, в первую очередь с Китаем на востоке, но также и с «южным маршрутом» - Индией и странами Персидского залива. Южный маршрут теперь оказался в центре внимания российских политиков, стремящихся создать инфраструктуру для реализации своих планов по окончательному отходу от Запада. Эти усилия сталкиваются с проблемами, включая вопросы финансирования, сомнения в надежности новых партнеров России и угрозы вторичных западных санкций, отмечает NYT. Ключевой частью «южного плана» является строительство 160-километровой железной дороги стоимостью 1,7 миллиарда долларов, которое должно начаться в 2024 году. Эта железная дорога станет последним звеном на маршруте между Россией и иранскими портами в Персидском заливе, обеспечивая легкий доступ к Мумбаи, торговой столице Индии, подчеркивает газета.

«Рост цен на продукты в США спутал карты Байдену»

Президент США Джо Байден регулярно пропагандирует признаки укрепления экономики и снижения инфляции в стране, но когда дело доходит до индикаторов, эту браваду «сложно продать», пишет Bloomberg.

Рост цен на продукты питания в США, произошедший незадолго до коронавирусного карантина, был ошеломляющим: еда подорожала более чем на 25 процентов, на пять процентных пунктов больше, чем выросли потребительские цены в целом. Bloomberg отмечает, что цены остаются высокими и это лишает Байдена поддержки части избирателей, особенно среди меньшинств, важной для демократов группы. Недавние опросы показали, что 70 процентов потребителей очень или чрезвычайно обеспокоены стоимостью продуктов питания.