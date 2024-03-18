Причина отставки министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса заключается в недостаточной активности по реализации первостепенно важных для национальной безопасности проектов. Об этом заявила журналистам премьер Ингрида Шимоните.

"Одним из важнейших вопросов весенней сессии парламента является реформа системы призыва на срочную службу в армии. Участие министерства в продвижение данного проекта должно быть решающим, но именно должной активности недостает", - сказала она.

Шимоните 15 марта предложила Анушаускасу сдать министерские полномочия председателю комитета Сейма (парламента) по национальной безопасности и обороне Лауринасу Касчюнасу, а самому занять его место в парламенте. Министр с этим не согласился и написал заявление об уходе.

Анушаускас предположил, что одной из причин давления могла быть его решительная борьба с проявлениями коррупции в системе. Он, однако, утверждал, что премьер антикоррупционные меры поддерживала. Анушаускас также заявил, что до сих пор каких-то претензий по работе в свой адрес не слышал.

Министр пока официально с поста не уволен. Это делает по представлению премьера президент страны. Премьер и президент Гитанас Науседа провели 18 марта встречу по этому вопросу, но комментариев от главы государства пока не было.