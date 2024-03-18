Экс-канцлер ФРГ Шредер назвал способ установить мир на Украине

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что Берлин и Париж должны выступить с инициативой по возможному урегулированию конфликта на Украине. Как сообщает Handelsblatt, об этом он заявил в интервью агентству DPA.

Шредер считает, что власти Германии и Франции должны объединиться в поисках мирного решения кризиса на Украине, как это было в ситуации с вторжением США в Ирак в 2003 году. Он добавил, что Парижу и Берлину следовало бы поддерживать Киев не деньгами и оружием, а поиском форматов «мирного решения этого конфликта».

Политик также заявил, что именно Германия и Франция должны вести дискуссию по этому вопросу, поскольку государства имеют долгую историю, «которая связывает их с Россией».

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Ранее Шредер поддержал позицию канцлера ФРГ Олафа Шольца, который отказался дальнобойные ракеты Taurus Украине. Он считает, что на Западе политика стремятся представить человеком, который «напрасно пытается установить мир».