CNN: угроза гражданской войны в США стала реальной

Два американских профессора, специализирующихся на борьбе с терроризмом, считают, что крайне правый терроризм способен спровоцировать гражданскую войну в США. В своей статье для CNN Брюс Хоффман и Джейкоб Уэр рассказали, что за три месяца 2024 года мрачные прогнозы о политическом насилии начали звучать как со стороны крайних маргиналов, так и со стороны основного населения Штатов.

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Ученые сослались на книгу политолога Барбары Ф. Уолтер «Как начинаются гражданские войны и как их остановить», в которой автор заявила, что США «ближе к гражданской войне, чем любому из американцев хотелось бы верить».

По мнению Уолтер, об этом свидетельствует «токсичная смесь» политического экстремизма и поляризации, социальный и культурный трайбализм (стремление объединяться в «племена» с себе подобными), широкое распространение теорий заговора, доступность оружия, а также подрыв веры в правительство и в либеральное западное демократическое государство.

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Среди ключевых факторов, способных спровоцировать гражданскую войну, Уолтер указала «апокалиптическую веру, что современное общество непоправимо и его конец необходимо ускорить, чтобы создать новый порядок». Эту веру, по ее словам, разделяет множество белых националистов, расистов, антисемитов, ксенофобов и «антиправительственных боевиков».

Стивен Саймон и Джонатан Стивенсон, экс-сотрудники Совета национальной безопасности США и эксперты по межконфессиональным конфликтам в Северной Ирландии и на Ближнем Востоке, заявили, что Штаты находятся в состоянии «неустойчивого равновесия». По их мнению, в таких условиях велик риск того, что насильственные действия могут ввергнуть страну в хаос.

Самую мрачную оценку дает канадский журналист Стивен Марш: он утверждает, что новая гражданская война в Америке неизбежна.

«Соединенным Штатам приходит конец. Вопрос в том, как», - уверен Марш.

Как отметили авторы статьи, эти утверждения кажутся паникёрскими, но в них есть «более чем доля правды». Опрос, проведенный в 2021 году социологами и газетой The Washington Post, показал, что почти четверть демократов и 40 процентов республиканцев считают применение насилия против правительства «в некоторой степени оправданным». Это самые высокие результаты за последние 20 лет.

Авторы подчеркнули, что при таких результатах США с большим отрывом лидируют в мире по количеству огнестрельного оружия, находящегося в частных руках.