Новые кроссовки Байдена сравнили с «якорями»

Новые кроссовки президента США Джо Байдена сравнили с «якорями кораблей». Как сообщает Fox News, некоторые полагают, что они созданы для предотвращения падений главы государства.

О появлении особой обуви заявили в Национальном комитете Республиканской партии (RNC). По информации республиканцев, помощники Байдена заставляют носить его новую пару кроссовок из-за регулярных спотыканий. Наблюдатели сравнили эти туфли с «якорями кораблей» и «пирсом».

В статье Inside Edition подчеркивается, что обувь Байдена «создана для максимального комфорта и поддержки во время ходьбы или похода». Кроссовки имеют широкую подошву, которая «отлично подходит для сохранения устойчивости».

Байден споткнулся, поднимаясь на сцену для выступления

Напомним, что последний медосмотр американского лидера показал, что Байден страдает от сенсорной периферической невропатии ног. Из-за нее он регулярно спотыкается и падает. Последний подобный случай произошел в феврале — тогда он запнулся, когда поднимался по трапу на борт своего лайнера Air Force One в прошлом месяце.