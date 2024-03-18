Ким Чен Ын поздравил Путина с переизбранием на пост президента России

Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента Российской Федерации. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что поздравительную телеграмму от северокорейского лидера передаст Министерству иностранных дел России посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль.

С 15 по 17 марта в России прошло голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате.

За президентский пост впервые с 2008 года боролись четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сообщила, что Путин лидирует на выборах президента России с 87,33% голосов после обработки 99,52% протоколов.

Харитонов набрал 4,30% голосов, Даванков — 3,81%, Слуцкий — 3,20%.

Еще до объявления окончательных результатов подсчета голосов Харитонов и Слуцкий вслед за Владиславом Даванковым признали победу Владимира Путина на выборах.