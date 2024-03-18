США обвинили Нигер в подготовке урановой сделки с Ираном

Решение Нигера прекратить военное соглашение с США могло быть обусловлено тем, что Вашингтон обвинил правящий в государстве Национальный совет спасения родины в тайной разработке сделки о предоставлении доступа к урановым ресурсам Ирану. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, передает ТАСС.

Как говорится в публикации, в марте делегация США прибыла в Нигер с рабочим визитом, в составе делегации значились госсекретаря США по вопросам Африки Молли Фи и глава Африканского командования Вооруженных сил США генерал Майкл Лэнгли. Сторона США заявила об обеспокоенности сотрудничества Нигера с Ираном в вопросе урановых месторождений.

Еще в феврале The Wall Street Journal писала, что переговоры между Нигером и Ираном не могут продвинуться дальше, пока что стороны подписали предварительную договоренность. При этом другие два источника уверяли, что сделка успешно завершилась.

Согласно разведке США и прочих западных стран, Иран в результате этой договоренности мог получить доступ к доле запасов урана в Нигере.

Ранее мятежники в Нигере сообщили, что в немедленном порядке разорвали военное соглашение с США. Решение было принято после визита чиновников из США в Нигер в середине марта.