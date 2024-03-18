Правительство Кубы поздравило Путина с победой на выборах

С переизбранием на пост президента России Владимира Путина поздравило правительство Кубы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на блог главы кубинской дипломатии Бруно Родригеса Паррилья в социальной сети Х.

Он выразил мнение, что россияне признательны Путину за его методы руководства страной, и отданные за его кандидатуру голоса — убедительное тому доказательство.

«Наши искренние поздравления с переизбранием президента Владимира Путина. Оно представляет собой убедительное доказательство признания руководства страны со стороны русского народа», — написал он.

Родригес добавил, что Куба выражает надежду на продолжение сотрудничества с Россией в сферах, отвечающих интересам обеих стран.

По данным ЦИК РФ, Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,15% голосов после обработки 80,00% протоколов.