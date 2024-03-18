В США сообщили о раздражении Байдена на своих помощников из-за ограничений

Президент США Джо Байден злится на сотрудников своего предвыборного штаба за накладываемые на него ограничения во избежание провала на выборах, сообщает NBC. Уточняется, что политик окружен помощниками, которые обложили его ограничениями.

Окруженный помощниками, которые стремятся свести к минимуму вероятность казусов, 81-летний президент раздражен ограничениями, — рассказали источники телеканала.

Собеседник прессы также заявил, что Байден в ярости из-за неспособности донести до избирателей информацию о его достижениях на посту главы Белого дома. Также хозяина Овального кабинета выводит из себя то, что ему не позволяют более свободно общаться с избирателями.

Ранее союзники президента США Джо Байдена принесли ему неприятную новость касательно рейтингов в Мичигане и Джорджии. По информации местных СМИ, данные были представлены на закрытой встрече в Белом доме. Как выяснилось, популярность демократа стала снижаться из-за его отношения к конфликту между Израилем и ХАМАС. Услышав об этом, глава Штатов начал «кричать и ругаться».

До этого стало известно, что Байден обвинил экс-главу США и своего конкурента в выборах Дональда Трампа в преклонении перед российским лидером Владимиром Путиным. Байден добавил, что один из кандидатов на пост президента США слишком стар и психически нездоров. После он уточнил, что имел ввиду именно своего оппонента-республиканца.