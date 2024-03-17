Байден намекнул, что Трамп психически не здоров

Президент США Джо Байден на торжественном ужине в журналистском клубе «Гридирон» заявил, что его предшественник Дональд Трамп преклоняется перед президентом России Владимиром Путиным и говорит: «Делайте что хотите» – он действительно этого говорил, передает пресс-пул Белого дома.

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«Мы не преклонимся, они не преклонятся, и я не преклонюсь», – сказал Байден.

Президент также отметил, что демократия и свобода находятся под ударом, и «Путин наступает на Европу», это Байден отмечал и в своем послании «О положении страны».

Президент подытожил, что на предстоящих выборах один кандидат стар и психически не здоров, а другой – он сам. В ближайшее время Байден вместе с вице-премьером Камалой Харрис будет доказывать американцам, что на президентском посту добился хороших результатов в экономике, борьбе за мировое лидерство, а также справился с пандемией коронавируса.

Трамп ранее заявил, что США ждет кровавая баня, если он проиграет выборы. А выборы пройдут 5 ноября.