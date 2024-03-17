В Молдавии не подтвердили факт удара по Приднестровью

Молдавское правительство опровергло поступившие из Приднестровья данные об ударе с территории Украины дроном-камикадзе по военной базе в непризнанной республике. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба Бюро по реинтеграции молдавского кабинета министров.

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«Власти в Кишиневе, которые находятся в контакте с украинской стороной, не подтверждают факт нападения на Приднестровский регион», — отмечается в публикации.

Ранее министерство Государственной безопасности Приднестровья сообщило, что воинская часть на территории непризнанной республики была атакована дроном-камикадзе.

До этого сообщалось, что шесть участков для голосования на выборах президента Российской Федерации открылись в 8:00 (9:00 мск) в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике. Отмечается, что один избирательный участок открылся в городе Бендеры, в Тирасполе – три и по одному в Рыбнице и Григориополе. В статье говорится, что проголосовать можно и по паспорту РФ, и даже по просроченному загранпаспорту.