Нетаньяху заявил, что Израиль выдержит международное давление

Израиль выстоит под международным давлением и не прекратит сражаться до победы над движением ХАМАС в секторе Газа. С таким заявлением выступил премьер-министр Биньямин Нетаньяху, открывая еженедельное заседание израильского кабмина.

"Мы в любом случае выстоим перед давлением и продолжим сражаться до полной победы", - заявил Нетаньяху. "Внесем ясность: если мы сейчас остановим войну, остановим до того, как все ее цели будут достигнуты, это будет означать, что Израиль потерпел поражение, а этого мы не допустим. Осознание этой простой истины только укрепляет нашу решимость продолжать отражать давление и сражаться до конца - до полной победы", - распространила высказывания премьера его канцелярия. "Вот почему мы не должны поддаваться давлению. И мы ему не поддадимся. Никакое международное давление не помешает нам реализовать все цели войны: ликвидировать ХАМАС, освободить всех заложников и гарантировать, что из сектора Газа больше не будет исходить угроза для Израиля", - продолжил Нетаньяху. "В международном сообществе есть те, кто пытается остановить войну прямо сейчас, прежде чем все ее цели будут достигнуты. Они делают это, выдвигая ложные обвинения в адрес армии Израиля, израильского правительства и премьер-министра. Они делают это, пытаясь привести нас к выборам уже сейчас, в разгар войны, потому что знают: выборы сейчас остановят войну и парализуют страну как минимум на шесть месяцев", - добавил израильский премьер.