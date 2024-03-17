В Латвии пытались отобрать ВНЖ у российских избирателей

Власти Латвии ведут поголовную проверку документов у россиян, которые пришли голосовать на выборах Президента России. Фиксируются случаи изъятия документов, удостоверяющих личность с видом на жительство (ВНЖ). Взамен россиянам предлагается явиться в миграционную службу для получения предписания на выезд. Об этом сообщил член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод 17 марта в информационном центре ЦИК.

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По его словам, тревожит ситуация в Латвии: поступала информация от соотечественников о том, что правоохранители проверяют документы у голосующих возле российского посольства и изымают карточки с ВНЖ. Затем дают направление в миграционную службу, а там уже планируют вручать документы на выезд.

«Это, конечно, грубое вмешательство в избирательный процесс, это грубое давление на волеизъявление наших сограждан. Конечно, я считаю, что наши партнеры должны еще раз обратиться в международные институты, обратить внимание на такое циничное давление», — подчеркнул Александр Брод.

Председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев считает, что это прямое нарушение прав человека, планетарных норм.

«Это даже не противостояние двух стран и вмешательство во внутренние дела, это нарушение прав человека», — заявил Фадеев.

Александр Брод также отметил, что информационное давление как всегда мощное, особенно в отношении новых регионов, где продолжают запугивать членов избиркомов и избирателей, льются потоками фейки о принуждении, страхе на расправы в отношении тех, кто проголосует так.

«Но все это не подтверждается, и мы эти «утки» знаем, начиная с Крымской весны, поскольку Запад не может смириться со своими потерями, с ростом гражданской активности и самосознания жителей Крыма и новых регионов», — уточнил Брод.

Он также добавил, что традиционно пишут о ручках с исчезающими чернилами, об удалении наблюдателей, что не подтверждается, о минировании участков. Это все не создает непреодолимых проблем и не является основанием для сбоев или прекращения избирательного процесса.

18 марта с утра в регионах общественники будут подводить итоги с точки зрения общественного контроля. Брод сказал, что также будет информационное давление, будут применяться различные псевдонаучные теории, чтобы опровергнуть наш избирательный процесс.