Словакия резко изменила политический курс после прихода к власти Роберта Фицо. Премьер-министр сделал республику одним из самых пророссийских государств в Европе, пишут обозреватели Дэниел Хорнак и Кевин Уайтлоу в статье для Bloomberg.

Авторы статьи отметили, что прошли времена, когда Братислава убеждала Брюссель начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз, отправляла Киеву боевые машины.

В настоящее время, заметили аналитики, словацкие политики упрекают коллег из других стран в том, что они не желают двигаться к мирному разрешению конфликта. Они добавили, что позиция страны вызывает негативную реакцию Праги и Парижа.

Вместе с тем, подчеркнули обозреватели, «Фицо не слишком обеспокоен потерей друзей в Европе». Кроме того, добавили они, Словакия формально выполняет свои обязательства перед ЕС и НАТО.

По их мнению, сдвиг оказался излишне «драматичным». Они пояснили, что и без того негативная тенденция может еще усилиться после президентских выборов, которые пройдут в стране в следующие выходные.

По их данным, фаворитом на выборах является союзник Фицо — Питер Пеллегрини. Он выступает за «мир и покой» в словацком обществе, разделяет позицию премьера по ключевым вопросам.