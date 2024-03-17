В Раде заявили, что Зеленский испортил отношения со своей партией «Слуга народа»

Последняя встреча Зеленского с представителями его партии «Слуга народа» состоялась 21 февраля. Общение вышло настолько плохим, что отбило всякое желание работать у парламентариев. Об этом сообщил в воскресенье депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко, передает РИА Новости.

Гончаренко отметил, что на фоне общего «бардака» в парламенте ухудшается и ситуация во фракции «Слуга народа». У ее членов «как-то пропало вдохновение работать и голосовать». Немалую лепту в это внесла февральская встреча с Зеленским, когда он впервые за два года общался с собственной фракцией.

Встреча вышла весьма «неудачной»: Зеленский подчеркнуто дистанцировался от собственных соратников. Обращаясь к ним, он говорил «ваша команда». Во фракции это сразу поняли, и это, «мягко говоря, не улучшило их настроение».

«Наверное, целью этой встречи было, наоборот, взбодрить их, но это не очень получилось. А получилось, я бы сказал, с точностью до наоборот», — подытожил Гончаренко.

Ранее американский военный эксперт Мэтью Хо заявил, что осенью 2024 года Зеленский будет вынужден сложить полномочия.