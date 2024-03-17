МО Испании заявила о ядерной угрозе со стороны России и реальной войне в Европе

Министр обороны Испании Маргарита Роблес призвала испанское общество задуматься об угрожающей Европе «реальной войне». По ее словам, опасность «очень близка», и виновата в этом якобы Россия, ее президент и ядерные силы. При этом Испания не собирается посылать войска на Украину и поднимать вопрос о ядерном оружии ЕС. В воскресенье интервью Роблес опубликовала газета La Vanguardia.

Роблес отметила, что иногда у нее возникает ощущение, что « мы не осознаем огромную опасность, которая существует в данный момент».

Она считает, что президент РФ Владимир Путин якобы угрожает Европе ядерным оружием.

«Все, что вам нужно сделать, это послушать последние заявления Путина, в которых он говорит о возможности ядерной агрессии», — сказала Роблес.

По ее словам, «сегодня баллистическая ракета может вполне долететь до Испании из России».

«Европа должна осознавать, что опасность очень близка; это не чистая гипотеза, это реальная ситуация», — заявила она.

Министр также выступила против идеи Франции отправить солдат на территорию Украины, поскольку «как и большинство стран НАТО, мы понимаем, что это означало бы эскалацию».

По ее словам, «мы должны избегать эскалации любой ценой».

Роблес добавила, что испанских войск «нет и не будет на Украине», а Испания не намерена поднимать вопрос о наличии у ЕС собственного ядерного оружия.